Difesa: Esercito russo ha testato 43 nuove armi in Siria

- L'Esercito russo ha testato altre 43 nuove armi in Siria. Lo ha confermato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, durante la riunione del Consiglio allargato annuale del ministero della Difesa russo, ripreso dai media russi. Solo lo scorso marzo, il ministro della Difesa aveva dichiarato che in Siria erano state testate 316 nuove armi. "Complessivamente, abbiamo testato 359 nuove armi in Siria", ha spiegato Shoigu.(Rum)