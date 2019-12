Libano: patriarca maronita Al Ra'i, governanti hanno portato paese al collasso economico

- Il patriarca maronita libanese Beshara al Ra'i ha dichiarato oggi nel suo messaggio di Natale che i governanti hanno portato il Libano al collasso economico e finanziario e i libanesi alla povertà. “Le nostre tragedie derivano dal fatto che i nostri governanti si rifiutano di trasferire il potere, preferiscono mantenerlo, spendere generosamente e accumulare debiti - ha detto -. Hanno portato lo Stato al collasso economico e finanziario e hanno lasciato in povertà più di un terzo del popolo libanese”. Lo scorso 17 ottobre, a causa dell'introduzione della cosiddetta tassa su WhatsApp - poi eliminata - i libanesi sono scesi in piazza per protestare contro la corruzione e la crisi economica. Le proteste hanno portato Saad Hariri a dimettersi il 29 ottobre. A due mesi dalla nuova fase di instabilità, il 21 dicembre il premier designato Hassan Diab, ha avviato le consultazioni per formare l'esecutivo. (segue) (Lib)