Libano: patriarca maronita Al Ra'i, governanti hanno portato paese al collasso economico (2)

- Nel suo discorso, Al Ra'i ha detto che il popolo libanese si aspettava un regalo di Natale da parte di politici che concordano di formare "un governo di esperti per mettere il paese sulla strada della salvezza economica". “Le persone hanno espresso la loro sofferenza attraverso una rivoluzione positiva che non si è placata per 70 giorni. Speriamo che cooperino sempre positivamente con l'esercito e le forze di sicurezza", ha aggiunto. Il patriarca ha "benedetto" la "rivoluzione" osservando che "il nostro popolo non accetterà il cattivo governo prevalente dagli anni '90 con la diffusione della corruzione, lo sperpero (di fondi pubblici), l'aggravamento del deficit, l'aumento della povertà del debito pubblico e la disoccupazione". Infine, ha invitato i funzionari a formare un governo per porre fine alle sofferenze dei libanesi. (Lib)