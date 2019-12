Municipio Roma X: Possanzini (SI), Festività al freddo nelle case popolari ad Ostia PonentE

- "Ogni anno, puntualmente come un orologio svizzero, durante i mesi invernali si susseguono i guasti negli impianti di riscaldamento nelle case popolari ad Ostia Ponente. Si prefigurano delle festività 'congelate' per moltissimi residenti fra cui anziani e bambini, soggetti fragili che più di ogni altro scontano le inerzie di una Amministrazione che nemmeno davanti alle emergenze riesce a vincere l'inerzia. Leggendo poi l'articolo relativo a questa vicenda, apparso su un noto quotidiano romano, cadono le braccia a terra". Lo dichiara, in una nota, Marco Possanzini, segretario Sinistra Italiana X Municipio. "L'Amministrazione municipale, di giustificazione in giustificazione - aggiunge - pensa di passare la nottata evitando di assumersi direttamente una responsabilità. Dall'urgenza siamo arrivati alla farsa, ma questo non è un cinepanettone perché stiamo parlando della vita reale delle persone. Altro che dichiarazioni rilasciate per prendere tempo e perdere tempo. Le Amministrazioni comunale e municipale hanno il dovere di farsi carico relativamente ai guasti negli impianti di riscaldamento delle case popolari anche perché ricordiamo alla sindaca Raggi e alla Presidente di Pillo, giustamente attente al rispetto delle regole, che la Corte di Cassazione ha stabilito che il Sindaco è responsabile anche penalmente dell'incolumità pubblica in quanto è responsabile della salute pubblica del territorio di competenza e mai come in questo caso ci troviamo davanti ad una situazione dove la salute dei cittadini, soprattutto i più fragili, è fortemente messa a rischio. Non c'è più tempo da perdere in scivolose quanto ridicole giustificazioni". (segue) (Com)