Municipio Roma X: Possanzini (SI), Festività al freddo nelle case popolari ad Ostia PonentE (2)

- "L'assessore Bollini e la presidente Di Pillo, per velocizzare gli iter, fare chiarezza sulla vicenda, attivare gli interventi necessari al fine di ripristinare il funzionamento dei riscaldamenti nelle case popolari di Ostia Ponente - prosegue l'esponente di Sinistra italiana - convochino immediatamente in Municipio tutti i soggetti interessati, altro che pannicelli caldi. La Giunta Di Pillo proceda celermente e nel caso di reticenze dei soggetti responsabili, Comune di Roma compreso, proprio per salvaguardare la salute dei cittadini e fare in modo che ognuno si assuma la responsabilità che gli compete, farebbe bene a procedere con un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma. Basta con 'fantozziane' giustificazioni che non fanno nemmeno più sorridere. L'Amministrazione Municipale, per altro dello stesso orientamento politico della Giunta Comunale di riferimento, la smetta di scaricare il barile ogni volta. E' il momento di assumersi una responsabilità che sia una, altrimenti è meglio rassegnare le dimissioni vista l'inefficacia e l'inerzia di una Amministrazione locale troppo attenta agli equilibri interni alla maggioranza grillina e molto poco attenta alle esigenze reali dei cittadini più fragili". (Com)