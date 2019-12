Municipio Roma I: operativo nuovo appalto manutenzione e pulizia marciapiedi

- Nell'ambito degli interventi di manutenzione della città di competenza locale, la giunta del Municipio I ha deciso di dedicare una attenzione particolare al tema della sicurezza dei pedoni, mediante uno specifico appalto di importo poco superiore ai 350.000 euro lordi che durerà un anno e sarà dedicato in via esclusiva agli interventi per la manutenzione ordinaria dei marciapiedi. "La novità di questo appalto - spiega la presidente Sabrina Alfonsi - è che oltre ai lavori sulle pavimentazioni sconnesse dei marciapiedi e sui cigli stradali rotti o mancanti, una quota parte dei fondi, pari a circa un quarto dell'importo a base d'asta, sarà riservato a interventi di pulizia e ripristino del decoro delle sedi pedonali, come ad esempio il diserbo e la rimozione delle piante infestanti o la pulizia dei tombini. Si tratta di interventi, questi ultimi, ai quali fino a circa tre anni fa provvedeva l'Ama, ma che ora nessuno effettua più essendo stati esclusi dal contratto di servizio dell'azienda, così come altre tipologie di intervento - i servizi cosiddetti 'extra Tari' - come ad esempio le derattizzazioni, disinfestazioni, il servizio di ritiro e conferimento a discarica delle merci sequestrate nei mercati abusivi. Per questo motivo abbiamo deciso di intervenire noi come amministrazione municipale". "I primi interventi di questo tipo ad essere eseguiti attraverso il nuovo appalto - aggiungono gli assessori Jacopo Emiliani Pescetelli e Anna Vincenzoni - riguardano l'ambito denominato 'Trionfale', ossia il triangolo compreso tra via Andrea Doria e viale delle Milizie da un lato, Circonvallazione Trionfale dall'altro e Viale Angelico – Viale G. Mazzini sul terzo lato. A seguire prevediamo di intervenire nelle zone di Trastevere ed Esquilino, distribuendo gli interventi nel corso dell'anno". Il diserbo riguarderà una superficie stimata di circa 500 mila metri quadrati: l'individuazione dei vari ambiti di intervento è stata effettuata incrociando i dati storici relativi al servizio effettuato dall'Ama negli anni precedenti con le segnalazioni pervenute agli Uffici municipali.(Com)