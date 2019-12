Siria: ministro russo Shoigu, forze aeree di Mosca hanno ridotto frequenza voli dal 2017

- Le forze aeree russe hanno ridotto la frequenza dei voli in Siria di 30 volte dal 2017. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, durante la riunione del Consiglio allargato annuale del ministero della Difesa russo, ripreso dai media russi. "Gli aerei delle forze aerospaziali russe attualmente effettuano in media 2-3 voli al giorno per missioni di ricognizione e per sostenere l'Esercito siriano nei suoi sforzi per eliminare singoli gruppi terroristici", ha detto Shoigu. Il ministro ha infine ricordato che dal 2015 al 2017 le forze aeree russe hanno condotto in media 80-90 sortite al giorno in Siria. (Rum)