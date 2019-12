Monza: afferra passeggino con bimba di 2 anni a bordo e aggredisce nonno, arrestato 28enne

- Un 28enne marocchino è stato arrestato per tentato omicidio e tentato sequestro di persona a Busnago, in provincia di Monza e Brianza, dai carabinieri della stazione di Bellusco. L'uomo, "verosimilmente affetto da turbe psichiche", secondo quanto riferito dai militari nel primo pomeriggio di lunedì ha afferrato il passeggino spinto da un anziano di 76enne che stava passeggiando con la nipotina di due anni. Quando il nonno ha reagito, il 28enne ha tentato di strangolarlo mettendogli le mani al collo. Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare il nordafricano fino all’arrivo degli uomini dell'Arma che hanno arrestato il 28enne anche per resistenza a pubblico ufficiale poiché si rifiutava con veemenza di essere accompagnato in caserma. Al termine dei relativi accertamenti il 28enne è stato portato al carcere di Monza. Nella colluttazione è rimasto ferito solo l’anziano che ha riportato una frattura ad un dito della mano sinistra, mentre è uscita illesa la piccola che è stata genitori. (Rem)