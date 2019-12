Bielorussia-Russia: presidente Lukashenko, sviluppare alleanza non implica perdita di sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppare alleanze non implica una perdita di sovranità: lo ha detto il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un'intervista all'emittente radio "Echo of Moscow". Secondo il capo dello Stato, Bielorussia e Russia sono due stati sovrani e ogni forma di integrazione "non svaluta la sovranità dei due paesi in alcun modo". "L'economia è una pietra miliare" dei rapporti bilaterali tra Mosca e Minsk, ha dichiarato Lukashenko, sottolineando che anche la difesa e la diplomazia sono importanti.(Res)