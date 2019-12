Umbria: Paparelli (Pd), emendamento su mafia impegna Regione su azioni concrete

- “L’Umbria ha bisogno di ergere un muro contro il rischio di infiltrazioni mafiose e la Regione può fare molto perché si riaffermi la cultura della legalità”. Lo ha affermato il consigliere umbro Fabio Paparelli (PD-Portavoce della minoranza) commentando l’approvazione unanime dell’emendamento alle linee programmatiche della nuova giunta regionale, proposto dai gruppi di minoranza, poi rielaborato e condiviso da tutte le forze politiche riguardante la “Lotta contro ogni tipo di mafia e di criminalità organizzata”. “Al netto di una incomprensibile uscita dall’Aula del consigliere della Lega Mancini – ha proseguito Paparelli – il testo proposto ieri in Aula, nell’ambito del dibattito sulle linee programmatiche della nuova giunta regionale rappresenta un gesto di grande valore che riafferma come sulla cultura della legalità e sui valori dell’antimafia si possa realizzare un impegno comune per la crescita e lo sviluppo sociale, civile ed economico dell’Umbria”. Paparelli ha auspicato la “piena attuazione ai contenuti riportati nella mozione e che si proceda, in tempi brevi, alla costituzione della Commissione regionale Antimafia così come recentemente stabilito dall’ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa”. “Nell’emendamento approvato – ha ricordato Paparelli – oltre ad esprimere un consenso unanime per l’encomiabile lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, viene promosso il contrasto alla criminalità organizzata e ad ogni infiltrazione mafiosa all’interno del territorio umbro attraverso politiche attive in primo luogo nei settori della sanità, della ricostruzione, delle infrastrutture, della gestione del ciclo dei rifiuti e in tutte le articolazioni dell’amministrazione regionale”. (segue) (Ren)