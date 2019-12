Umbria: Paparelli (Pd), emendamento su mafia impegna Regione su azioni concrete (2)

- L’emendamento si propone inoltre di “sostenere e predisporre idonei e incisivi strumenti per contribuire alla prevenzione e al contrasto del radicamento delle associazioni di tipo mafioso; promuovere la cultura della legalità democratica e dell’antimafia come elemento fondamentale per la crescita sociale, civile, economica. Viene poi sottolineata la necessità di individuare strumenti e criteri volti a garantire un supporto informativo, psicologico, legale ed economico a vantaggio e tutela di coloro che, direttamente o indirettamente, sono vittime della criminalità organizzata e della microcriminalità ad essa collegata”. “Si esprime infine l’opportunità di costituirsi parte civile per conto della Regione – ha concluso Paparelli - in eventuali e non auspicabili processi riguardanti delitti di mafia e di criminalità organizzata, previsti dall’art. 416-bis del codice penale, e per i delitti di usura e/o delitti di estorsione, che dovessero interessare il territorio umbro”. (Ren)