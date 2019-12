Speciale energia: Sudan, Afdb stanzia 21,7 milioni di dollari per incentivare irrigazione a energia solare

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato una sovvenzione di 21,7 milioni di dollari in favore del governo del Sudan per accelerare l'acquisizione di pompe di irrigazione a energia solare negli stati del Kordofan occidentale e del Kordofan settentrionale. Il progetto, si legge in un comunicato dell’istituto, consentirà agli agricoltori l'adozione della tecnologia delle energie rinnovabili attraverso l'installazione di 1.170 pompe di irrigazione fotovoltaiche, la creazione di officine di manutenzione e riparazione per le pompe e la fornitura di attrezzature per un laboratorio di collaudo delle pompe per fornire certificazione e formazione. Il progetto offrirà significativi vantaggi al settore e all'economia sudanese, consentendo agli agricoltori di realizzare risparmi sui costi garantiti dal non dover più acquistare gasolio, che scarseggia nelle aree rurali. Anche la produttività aumenterebbe: i generatori diesel necessitano di manutenzione e riparazioni che richiedono molto tempo e le emissioni di inquinamento e di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura diminuiranno. Paul Baldeh, direttore dell’Afdb per lo sviluppo dei sistemi di alimentazione, ha osservato che “estendendo agli agricoltori una sovvenzione che copre il 75 per cento dei costi di installazione, il governo, con il sostegno della Banca, supererà il più significativo ostacolo all'adozione della tecnologia fotovoltaica pulita: gli elevati costi iniziali, mentre il restante 25 per cento sarà pagabile in rate per tre anni”. L'agricoltura è un settore economico importante in Sudan. Nel 2016 quasi il 40 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del paese proveniva dall'agricoltura. (Com)