Speciale energia: Ansaldo Energia approva le linee guida del nuovo piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia ha preso visione e deliberato le linee guide del nuovo piano industriale della società, che delinea una fase di rilancio industriale e finanziario. Lo riferisce la stessa società con un comunicato, chiarendo che come spiegato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marino, il nuovo piano ha due obbiettivi prioritari: miglioramento della redditività e della generazione di cassa, in un mercato in rapida trasformazione e altamente competitivo. In particolare, le linee guida approvate prevedono, si legge ancora nel comunicato, "la prosecuzione della spinta commerciale già avviata con successo durante il 2019 (portafoglio ordini cresciuto del 30 per cento rispetto al 2018) grazie al più favorevole contesto di mercato e all’avvio della commercializzazione della turbina di classe H; l’avvio di un processo di riorganizzazione ed efficientamento industriale e organizzativo, in coerenza con lo sviluppo del business; la riduzione del capitale circolante in tutte le sue componenti; il contenimento degli investimenti differibili e una rifocalizzazione delle spese di ricerca; la revisione del perimetro aziendale. (Com)