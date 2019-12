Speciale energia: A2A acquisisce il 90 per cento di Electrometal

- Il Gruppo A2A, attraverso la sua controllata A2A Ambiente, ha concluso l’acquisizione del 90 per cento di Electrometal, azienda specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti industriali, e di Areslab, laboratorio di analisi chimiche. Le due realtà si trovano a Castegnato in provincia di Brescia. Electrometal è un’azienda attiva da oltre 20 anni nel trattamento di rifiuti provenienti da differenti processi industriali. La sua piattaforma, dotata di due linee di trattamento, con una capacità di smaltimento di circa 107.000 tonnellate annue di rifiuti, consente l’inertizzazione, la stabilizzazione ed il recupero di rifiuti industriali pericolosi e non, sia solidi che liquidi. Il campo d’intervento dell’azienda va dal settore chimico, meccanico, metallurgico, a quello delle bonifiche ambientali. Areslab è un laboratorio altamente specializzato che effettua analisi e campionamento di rifiuti, aria ed emissioni, acque di scarico e terreni. La struttura, altamente qualificata, è riconosciuta da Accredia (l'ente designato dal Governo ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori) e ha ottenuto la certificazione di qualità del sistema di gestione (UNI EN ISO 9001:2015). (Com)