Speciale energia: Ungheria, Opus Global, quota Matrai Eromu venduta a società statale Mvm

- La società Opus Global ha firmato un contratto per la vendita della sua quota del 72,66 per cento di Matrai Eromu, gestore della seconda centrale elettrica più grande in Ungheria, alla compagnia statale Electricity Works (Mvm). Stando al comunicato di Opus, l’operazione deve essere ancora approvata dalle autorità di Budapest e dall’Unione europea. “In attesa di una decisione da parte delle autorità competenti, la transazione potrebbe essere conclusa già nel primo trimestre del 2020”, si legge nel comunicato. Opus ha motivato la sua decisione dichiarando che la società è intenzionata a concentrarsi maggiormente sulla produzione energetica da fonti rinnovabili nel quadro di una strategia tesa ad espandere il proprio portafoglio. (Vap)