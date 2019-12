Speciale energia: Legge Bilancio, M5s, norme per migliorare efficienza energetica e sicurezza delle nostre case

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera affermano che "all'interno della manovra economica appena approvata a Montecitorio trovano spazio alcuni importanti provvedimenti che mirano a incentivare un reale cambiamento delle nostre città, con importanti benefici per l'ambiente, per le tasche dei cittadini e anche per le casse dello Stato. Innanzitutto intervenendo sugli edifici, spesso vecchi e poco efficienti dal punto di vista energetico. infatti abbiamo prorogato anche per il 2020 il cosiddetto ecobonus: una detrazione fiscale del 65 per cento per famiglie e imprese sulle spese di riqualificazione energetica degli edifici. Per avere edifici più moderni, efficienti e sicuri - proseguono i parlamentari pentastellati in una nota - abbiamo pensato anche di prorogare per il 2020 il 'bonus ristrutturazioni edilizie', una detrazione fiscale al 50 per cento per chi decide di ristrutturare la propria casa, fino a una spesa massima di 96 mila euro. Un grande aiuto anche per chi ha subito danni a seguito di frane o alluvioni. E' stato prorogato infine anche il 'bonus mobili' per chi ha fatto i lavori quest'anno o li avvierà nel 2020 e aggiunta una detrazione, che può arrivare fino al 90 per cento - concludono i deputati del M5s - per chi ristruttura la facciata esterna del proprio edificio". (Com)