I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela: Maduro, Bolsonaro arresti attentatori base militare fuggiti in Brasile - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha riferito che undici persone sono state arrestate per l'assalto sferrato domenica a una base militare nel sud del paese, e ha chiesto al Brasile di arrestare gli altri presunti responsabili fuggiti oltre frontiera. "Chiedo al governo e alle autorità del Brasile di arrestare questi assalitori e che si restituiscano al governo del Venezuela il resto delle armi che sono state rubate", ha detto il presidente nel corso di una trasmissione televisiva, ricordando che l'assalto aveva portato anche alla sottrazione di materiale bellico. "Abbiamo già catturato undici aggressori. Al governo del Brasile dico che le armi sono state rubate in un assalto terroristico. Signor Bolsonaro, abbiamo informazione che queste armi sono in territorio brasiliano", ha insistito Maduro. (segue) (Res)