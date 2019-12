I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: Bolsonaro concede indulto di Natale a poliziotti condannati per "eccesso di colpa" - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato nella tarda serata di ieri, 23 dicembre, un decreto che concede l'indulto di Natale agli agenti di pubblica sicurezza che sono stati condannati per "eccesso di colpa" o altri reati colposi, a condizione che abbiano scontato almeno un sesto della pena. La regola si applica solo a coloro che hanno commesso il crimine "nell'esercizio della funzione o come conseguenza di essa". Il testo inoltre concede il perdono agli agenti che abbiano commesso reati anche fuori servizio, a condizione che abbiano agito per eliminare il rischio nei loro confronti o di personale di sicurezza. (Res)