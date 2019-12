Medio Oriente: ministro Esteri Wang, Pechino operatore di pace attraverso il dialogo

- La Cina è sempre stato un operatore di pace in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della consueta intervista di fine anno con l'emittente televisiva cinese "Cgtn". "La pace in Medio Oriente riguarda gli interessi fondamentali di tutti i paesi regionali e la stabilità e lo sviluppo del mondo in generale. Con l'instabilità in Medio Oriente, il mondo difficilmente può sostenere la pace", ha affermato Wang. Il ministro ha ricordato che su hotspot regionali come Siria, Libia, Sudan del Sud e Yemen, Pechino promosso colloqui di pace e proposto soluzioni cinesi. "Abbiamo inviato un totale di 27 mila operatori di pace nella regione e fornito aiuti umanitari di massa ai rifugiati di alcuni paesi regionali", ha aggiunto. (segue) (Cip)