Medio Oriente: ministro Esteri Wang, Pechino operatore di pace attraverso il dialogo (2)

- Wang ha poi affermato che al primo forum sulla sicurezza in Medio Oriente ospitato dalla Cina, la Cina ha chiesto sforzi per costruire un'architettura di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile nella regione. "La nostra iniziativa in quattro punti per sostenere la soluzione politica, difendere l'equità e la giustizia, sfruttare il ruolo delle Nazioni Unite e creare sinergie è stata accolta calorosamente dai paesi partecipanti", ha detto Wang. Abbiamo agito sulla visione di "sviluppo per la pace" e aiutato i paesi della regione ad accelerare l'industrializzazione e sviluppare capacità di sviluppo auto-generato attraverso la cooperazione Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), ha aggiunto il ministro. (Cip)