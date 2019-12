Georgia-Turchia: ambasciatore Janjghava, a maggio Erdogan in visita a Tbilisi

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dovrebbe recarsi in visita in Georgia nel mese di maggio: lo ha detto l'ambasciatore georgiano ad Ankara, Giorgi Janjghava. "Il nostro primo ministro Giorgi Gakharia si è recato in visita ad Ankara alcune settimana fa. Questa visita è stata seguita da una commissione economica, che si è tenuta per la prima volta in 14 anni. E questa visita è stata seguita dalla sua seconda visita per l'apertura della sezione turca del gasdotto Tanap", ha dichiarato l'ambasciatore secondo cui Georgia e Turchia hanno programmato un incontro della commissione strategica ad Ankara nel febbraio 2020, a cui farà seguito la visita di Erdogan a Tbilisi a maggio.(Res)