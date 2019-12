Formazione: Bcc seleziona Uninettuno insieme a 30 università del mondo

- L’Università telematica internazionale Uninettuno conclude il 2019 "con importanti numeri che confermano l’eccellenza del suo modello di insegnamento e apprendimento a distanza, riconosciuto dalla Comunità scientifica internazionale. Un Ateneo che conta 26 mila studenti di 167 nazionalità, con una crescita del 30 per cento del numero di iscritti ai corsi di Laurea in un anno". "Numeri che crescono - si legge in una nota dell'Università - grazie ai 300 accordi siglati con Università di diversi paesi del mondo, Europei ed extra-Europei. Alcuni esempi: Argentina, Azerbaijan, Cina, Colombia, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Norvegia, Russia, Senegal, Somalia, Singapore, Grecia, Stati Uniti d’America, Vietnam, oltre ai più importanti Paesi del mondo arabo (Giordania, Libano, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Marocco, Tunisia e altri). Oltre 700 professori e ricercatori inseriscono ogni giorno contenuti formativi in continuo aggiornamento sugli ambienti di apprendimento multilingue su Internet di Uninettuno, per sviluppare nuovi saperi, nuove professionalità e competenze, che rispondono alle esigenze dei mercati del lavoro. Dieci milioni di documenti didattici prodotti in diverse lingue, accessibili dalla biblioteca virtuale dell’Ateneo, 50.000 ore di videolezioni e contenuti multimediali disponibili per gli studenti nel Cyberspazio didattico dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno. 31 Corsi di Laurea, 26 Master, 6 Facoltà, 100 progetti di Ricerca internazionali". (segue) (Com)