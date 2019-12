Formazione: Bcc seleziona Uninettuno insieme a 30 università del mondo (2)

- "Uninettuno, da sempre - spiega la nota - si è impegnata a favorire la cooperazione tra le Università dei diversi paesi, portando il suo modello di insegnamento nel mondo. Passione, Ricerca, Innovazione, Internazionalizzazione, Inclusione, sono i valori su cui si fonda la sua rete tecnologica di persone e intelligenze interconnesse, in continua crescita, che, ogni giorno, lavorano insieme per costruire sapere e conoscenza. Oggi, la storia di Uninettuno diventa anche un breve filmato, dal titolo 'Aiming Higher_ Education Without Borders', realizzato dalla Bbc che ha selezionato 30 università al mondo per realizzare dei filmati che evidenziano l’impegno che queste università stanno dimostrando per raggiungere, a livello globale, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Onu Sdgs 2030. E Uninettuno è l’unica Università italiana che ha realmente realizzato questi obiettivi, con particolare riferimento all’obiettivo N.4 'Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti' e N.10 'Ridurre le diseguaglianze di e fra le Nazioni' ". "La forza di Uninettuno è sempre stata quella di mettere insieme mondi diversi, lingue diverse e culture diverse, unite dallo stesso amore per la conoscenza e dalla consapevolezza che la tecnologia, se ben utilizzata, può interconnettere persone e intelligenze che fanno della differenza una ricchezza, e che insieme lavorano costantemente per costruire un mondo migliore", afferma il Rettore, Maria Amata Garito. (Com)