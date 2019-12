Editoria: Crimi (M5s), da "Il Foglio" letame, M5s ed io estranei a inchiesta Gdf su contributi illeciti

- "Caro 'Foglio', con i 6 milioni di contributi pubblici all'editoria che avresti incassato illecitamente nel biennio 2009-2010 Crimi e il M5s non c'entrano niente". E' questo l'incipit del post su Facebook dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Vito Crimi, del Movimento cinque stelle. "Oggi scopriamo - scrive il parlamentare pentastellato - che 'Il Foglio' è al centro di un'indagine della Guardia di finanza. Motivo: nel biennio 2009-2010 avrebbe incassato 6 milioni di euro di contributi pubblici all'editoria senza averne avuto diritto. Soldi che adesso dovrebbe restituire. Ora, a causa di questo debito, il dipartimento per l'Informazione e per l'Editoria ha bloccato l'erogazione dei nuovi contributi. E 'Il Foglio' cosa fa? Accusa il Movimento cinque stelle e il sottoscritto. E qualche sprovveduto gli va dietro, urlando alla libertà di stampa (che non c'entra niente)". (segue) (Rin)