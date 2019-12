Editoria: Crimi (M5s), da "Il Foglio" letame, M5s ed io estranei a inchiesta Gdf su contributi illeciti (3)

- Il sottosegretario poi conclude: "Spiace constatare, invece, come 'Il Foglio' riesca a tirare in ballo il Movimento cinque stelle anche quando non c'entra niente: mentre nel biennio 2009-2010 il Foglio incassava i 6 milioni che secondo la Finanza erano illegittimi, il Movimento veniva fondato a Firenze, il 4 ottobre 2009. Quella prodotta oggi da 'Il Foglio', purtroppo, non è informazione. È letame. Letame che evidentemente a qualche sostenitore della 'libera stampa' (a targhe alterne) piace rimestare e rilanciare per i suoi obiettivi". (Rin)