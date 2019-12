Migranti: Salvini su nave Gregoretti, passerò feste a scrivere memorie

- "Dovrò passare i giorni di Natale e Capodanno scrivendo le mie memorie da consegnare entro il 3 gennaio". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania alla giunta per le autorizzazioni del Senato di ottenere l'autorizzazione per procedere contro di lui per la vicenda della nave Gregoretti, in cui è indagato per sequestro di persona. (Rem)