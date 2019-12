Kenya: siccità, Stati Uniti stanziano 3,3 milioni di dollari in aiuti alimentari

- Il governo degli Stati Uniti, attraverso l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid), ha stanziato circa 3,3 milioni di dollari in aiuti alimentari in favore del Kenya per affrontare l'insicurezza alimentare nel paese. Lo ha reso noto Usaid in un comunicato, secondo cui gli aiuti saranno distribuiti in nove contee e serviranno a colmare la carenza di cibo a causa della siccità che ha colpito diverse regioni del paese. Gli aiuti comprendono 18.300 tonnellate di aiuti che saranno consegnati al porto di Mombasa. (Res)