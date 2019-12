Turchia-Regno Unito: colloquio Erdogan-Johnson, focus su Libia e relazioni bilaterali

- La crisi in Libia, la guerra in Siria, gli assetti regionali e le relazioni bilaterali tra Turchia e Regno Unito: questi gli argomenti al centro di una conversazione telefonica avvenuta oggi tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il primo ministro britannico, Boris Johnson. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale turca “Anadolu”. La Turchia ha recentemente concluso due controversi memorandum d'intesa con il Governo di accordo nazionale della Libia, uno sulla cooperazione militare e l'altro sulla demarcazione dei confini marittimi. Gli accordi prevedono da una parte il possibile intervento armato della Turchia nel conflitto libico, dall'altro il riconoscimento delle “piattaforme continentali” e delle zone economiche esclusive dei due Paesi. In particolare, la definizione delle due zone disegna un fascio d’interesse esclusivo dei due paesi che lambisce Rodi ed altre isole greche, unendo la costa sud-occidentale della Turchia alla costa orientale della Cirenaica, da Derna fino al confine egiziano.(Tua)