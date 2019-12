Bolivia: atteggiamento "non amichevole" del Messico, governo valuta uscita da Celac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La temperatura nelle relazioni tra i due paesi si è alzata con la "profonda preoccupazione" espressa dal Messico per l'eccessiva presenza di personale dell'intelligence boliviana presso l'ambasciata a La Paz e la residenza ufficiale dell'ambasciatore. Una vigilanza, si legge nella nota pubblicata dal ministero degli Esteri, registrata dallo scorso 11 novembre. Si tratta del periodo in cui la sede diplomatica, in linea con le istruzioni del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, ha iniziato ad accogliere ministri ed esponenti politici legati al governo Morales, allora dimissionario. Nella nota, il Messico ricorda alle autorità boliviane la necessità di rispettare gli obblighi imposti dall'articolo 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. La Paz ha risposto garantendo che sarà "rispettoso dell'immunità diplomatica" e assicurando che il rischio che la "forza pubblica" entri nell'ambasciata messicana "è categoricamente impossibile". (Brb)