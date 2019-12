Regione Lazio: Cerveteri nominata città della Cultura 2020 con progetto "CivitArt"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Cerveteri la "Città della Cultura della Regione Lazio 2020". Il titolo è stato conferito con decreto del presidente della Regione Lazio che ha investito Cerveteri, in qualità di capofila per l’Etruria Meridionale per il progetto CivitArt con i comuni di Santa Marinella, Tolfa e Allumiere. In continuità con le iniziative, a livello europeo e nazionale - si legge in una nota della Regione Lazio - di selezione annuale di una Capitale della Cultura, la Regione Lazio ha previsto anche nel 2020, per il terzo anno consecutivo, il conferimento del titolo di "Città della Cultura della Regione Lazio". Un’azione che, con lo stanziamento di un contributo regionale di 100mila euro, mira a stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle comunità attraverso lo sviluppo culturale e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Per il bando 2020, sono 23 le domande pervenute con 92 soggetti coinvolti tra comuni, comunità montane e altre formazioni. La Regione si impegna dunque a sostenere l’espansione dell’imprenditoria nel settore culturale e creativo, migliorare l’offerta culturale, incrementare i servizi rivolti ai turisti, favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana e dei territori e promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica. (segue) (Com)