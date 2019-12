Difesa: portavoce Cremlino, riunione con Putin incentrata su minacce da conflitti regionali

- Le minacce provocate dai conflitti regionali: sarà questo uno dei temi al centro dell'attenzione nella riunione di fine anno al ministero della Difesa di Mosca in programma oggi alla presenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov. "Il presidente parlerà, il ministro della Difesa Sergej Shoigu pronuncerà un discorso comprensivo, ci sarà una valutazione delle diverse minacce derivanti dai conflitti regionali", ha osservato Peskov secondo cui ci saranno anche delle premiazioni. Secondo Peskov, durante la riunione sarà valutato lo stato attuale del settore della difesa in Russia e le sfide principali per il 2020. (Rum)