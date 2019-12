Autostrade: Salvini su revoca concessioni, la manutenzione ferma la stanno pagando gli italiani

- A chi gli chiede se la concessione ad Autostrade per l'Italia (Aspi) vada revocata o meno, il segretario della Lega, Matteo Salvini, risponde: "Chiedetelo a Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Perché Di Maio e Conte fino ad agosto avevano la scusa che è colpa di Salvini. Adesso che non c'è più Salvini al governo sono mesi che vanno avanti a litigare anche su questo. Il risultato è che stanno devastando il Paese perché le concessionarie autostradali non fanno manutenzione. Ovviamente - ha continuato l'ex vicepremier a margine della sua visita a un ospedale pediatrico milanese - essendo in sospeso non spendono quattrini. Quindi è un altro episodio di irresponsabilità totale da parte dei signori che stanno abusivamente al governo. Se non lo fanno è perché non sono capaci di farlo o perché non vogliono farlo o perché stanno litigando. Ma - conclude Salvini - stanno pagando gli automobilisti italiani perché la manutenzione è ferma" (Rem)