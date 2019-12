Brasile: il settore immobiliare chiuderà il 2019 in crescita dopo sei anni in recessione (2)

- Nel 2019, nel settore immobiliare è stato creato il 13 per cento del totale dei nuovi posti di lavoro generati nel paese: dei 948.000 posti di lavoro con un contratto formale strette nel 2019 e certificati dal Registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Caged), circa 117 mila nuovi posti sono da attribuire all'edilizia civile, come riporta la Camera brasiliana dell'industria edile (Cbic). Secondo i dati di Caged e Cbic, a novembre il paese aveva 39,4 milioni di persone con un contratto formale. Di questi, 2,09 milioni erano impiegati nelle costruzioni, rappresentando il 5,32 per cento del numero totale dei lavoratori brasiliani. (segue) (Brb)