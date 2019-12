Brasile: il settore immobiliare chiuderà il 2019 in crescita dopo sei anni in recessione (3)

- Uno dei fattori che ha favorito la crescita del settore è stato la riduzione del tasso di interesse di base (Selic), che è stato portato al suo minimo storico del 4,5 per cento lo scorso 12 dicembre nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom). La riduzione del Selic, ha abbassato il tasso di sconto e quindi ridotto il costo dei prestiti ipotecari. La caduta dei tassi di interesse potrebbe nel corso del 2020 consentire a migliaia di persone di essere incluse nel sistema creditizio. Secondo uno studio dell'Associazione brasiliana di sviluppatori immobiliari (Abrainc), per ciascun punto percentuale di riduzione degli interessi immobiliari, almeno 2,8 milioni di famiglie sarebbero in grado di contrarre questo tipo di credito. Inoltre con il tasso Selic e l'inflazione ai livelli attuali, un investimento a reddito fisso o di risparmio può avere un tasso di rendimento quasi zero o addirittura negativo, pertanto, i fondi immobiliari diventano prodotti più interessanti. (Brb)