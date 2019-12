Albania: Intesa Sanpaolo introduce nuovi schemi finanziari per i terremotati

- Intesa Sanpaolo Bank Albania ha introdotto nuovi schemi finanziari appositamente progettati per i cittadini e le imprese colpite dal potente terremoto dello scorso 26 novembre in Albania. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione della banca, che ha presentato il "Piano di assistenza e sostegno ai terremotati", teso ad "aiutare tutti coloro che hanno perso la casa, i parenti, le imprese, i posti di lavoro, nonché i soggetti che necessitano di nuovi finanziamenti per riparare i danni, coprire i costi di riallocazione e altre necessità immediate", spiega il comunicato pubblicato dalla Banca, secondo la quale il Piano "offrirà la possibilità di posticipare o riprogrammare il rimborso del prestito (mutuo, prestiti personali o commerciali) e ricevere nuovi finanziamenti a fini di riparazioni o di riallocazione". (segue) (Alt)