Albania: Intesa Sanpaolo introduce nuovi schemi finanziari per i terremotati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, la popolazione colpita dal sisma può usufruire di vari schemi offerti. "I clienti esistenti di Intesa Sanpaolo Bank Albania che hanno un prestito (personale, ipotecario o commerciale) avranno la possibilità di richiedere una moratoria (interruzione temporanea del pagamento delle rate) per un periodo massimo di 12 mesi. La rata sospesa verrà riprogrammata al termine del periodo di rimborso", spiega la Banca, secondo la quale un'altra opzione sarebbe "la riprogrammazione del piano di rimborso del prestito esistente allo scopo di ridurre l'importo delle rate periodiche e prolungare la durata del prestito". Per quanto riguarda i nuovi clienti di Intesa Sanpaolo Bank Albania "tutte le nuove forme di credito richiesto a breve o medio termine godranno di un periodo di tolleranza di 6 mesi e di un tasso di interesse privilegiato". (Alt)