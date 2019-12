Sicilia: Musumeci, disavanzo spalmato in dieci anni

- "A Roma ho partecipato a una seduta del Consiglio dei ministri dove ho illustrato le ragioni per le quali abbiamo deciso di spalmare in dieci anni il maggiore disavanzo che è stato accertato dalla Corte dei conti". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci. "Il Consiglio dei ministri ha accolto la nostra proposta che era già stata condivisa all'unanimità dalla Commissione paritetica - ha proseguito Musumeci - Poco più di 2 miliardi di euro saranno spalmati in un decennio. Musumeci ha poi spiegato: "Alla Regione abbiamo trovato un indebitamento di circa 8 miliardi di euro e un disavanzo di poco più di 7 miliardi. Si tratta di una gestione che risale agli anni passati, almeno dal 1994 in poi, di cui sono responsabili tutti, con poche eccezioni". Per recuperare la situazione nei tre anni di governo dovevano essere operati dei tagli che, ha spiegato il governatore "avrebbero colpito le fasce più deboli. Da qui la richiesta della spalmatura decennale". "Risaneremo le finanze della Regione", ha concluso Musumeci.(Ren)