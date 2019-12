Libia: fonti stampa, ribelli sudanesi reclutano nuovi mercenari per combattere con Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi ribelli del Sudan stanno reclutando centinaia di nuovi mercenari per combattere in Libia, acuendo le preoccupazioni circa una possibile internazionalizzazione del conflitto che rischia di destabilizzare gran parte della regione. È quanto riferisce oggi il quotidiano britannico “The Guardian”, citando i leader di due diversi gruppi di combattenti sudanesi attivi in Libia al fianco dell’Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar e che negli ultimi mesi hanno arruolato centinaia di nuove reclute. “Molti giovani (stanno arrivando). Non abbiamo neppure la capacità di accogliere questi grandi numeri”, ha detto uno dei leader che ha base nel sud della Libia. Secondo le fonti citate dal “The Guardian”, attualmente ci sono almeno 3 mila mercenari sudanesi che combattono in Libia, un numero decisamente superiore alle stime precedenti. Il ruolo dei gruppi ribelli sudanesi nella crisi in Libia è oggetto di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, tanto che all'inizio di dicembre le Nazioni Unite hanno affermato che la loro presenza rappresenta una “minaccia diretta” alla sicurezza del paese dilaniato dal conflitto. In un rapporto di 376 pagine presentato al Consiglio di sicurezza, un gruppo di esperti Onu ha inoltre dichiarato che la presenza dei combattenti sudanesi in Libia si è fatta più marcata nel 2019 e potrebbe portare a un'ulteriore instabilità. (Res)