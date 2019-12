Energia: Israele, flusso gas Leviathan sarà avviato "nei prossimi giorni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 dicembre il ministro dell’Energia, Yuval Steinitz, ha dichiarato che Israele è diventato un importante esportatore di energia per la prima volta oggi dopo la firma del permesso per esportare gas naturale in Egitto. Secondo Steinitz il permesso è “punto di riferimento storico per Israele” e uno dei progetti di cooperazione economica più importanti tra i due paesi dalla firma dell’accordo di pace del 1979. "La rivoluzione del gas naturale ci trasforma in una potenza energetica e ci offre non solo enormi entrate per il paese, ma anche una drastica riduzione dell'inquinamento atmosferico", ha affermato Steinitz. L'annuncio è giunto mentre il più grande giacimento di gas offshore israeliano nel Mediterraneo, il Leviathan, dovrebbe divenire operativo entro gennaio. (segue) (Res)