Torino: ospedale Regina Margherita, dipendenti azienda Thun in corsia vestiti da Babbo Natale

- Oggi, martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, a Torino, i dipendenti dell'azienda Thun si vestiranno da Babbo Natale e si aggiungeranno ai volontari della Fondazione Lene Thun per portare nei reparti dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino un po’ di gioia ai tanti piccoli bambini che festeggeranno lontano da casa. “Grazie, a nome di tutta la Fondazione e del mondo THUN, per essere la mamma speciale che sei. Oggi e sempre”: questo il messaggio alle mamme inviato da Peter Thun, fondatore della Onlus e Presidente dell’azienda. “E ricorda: l’amore è come l’argilla. Sembra fragile ma, nelle mani giuste, può assumere forme meravigliose”. Il progetto “Fondazione Lene Thun negli ospedali” è stato realizzato grazie alla collaborazione dei volontari della Fondazione Lene Thun. Un ringraziamento particolare va alla professoressa Franca Fagioli, Direttrice del Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche della Città della Salute di Torino, nonché a tutto il personale medico ospedaliero, quotidianamente impegnato nella lotta alla malattia, anche nei giorni di festa. (Rpi)