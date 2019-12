Asia orientale: vertice Chengdu, premier cinese sollecita denuclearizzazione della penisola coreana (2)

- "Pechino, Tokyo e Seul devono non solo gestire adeguatamente le controversie tra loro, ma anche svolgere un ruolo costruttivo nel gestire questioni regionali calde come la denuclearizzazione della penisola coreana", ha affermato il premier cinese. Li ha rimarcato che la Cina continuerà a lavorare con la comunità internazionale e si adopererà per la denuclearizzazione, la pace e la stabilità a lungo termine della penisola. Facendo eco alla posizione di Li, il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha ribadito la priorità di denuclearizzare la penisola coreana, e il presidente della Rok, Moon Jae-in, ha affermato che la pace nella penisola coreana era nell'interesse comune dei tre paesi. I tre leader hanno anche concordato di accelerare la creazione di una zona di libero scambio. (segue) (Cip)