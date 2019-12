Asia orientale: vertice Chengdu, premier cinese sollecita denuclearizzazione della penisola coreana (4)

- Citando le proiezioni economiche deboli per il prossimo anno rilasciate da numerose organizzazioni internazionali, Li ha sottolineato che le tre parti dovrebbero lavorare insieme per sostenere il libero scambio e accelerare l'accordo trilaterale. "La Cina è disposta ad aprirsi ulteriormente al mondo esterno nonostante il deficit nel settore dei servizi, il che dimostra la nostra determinazione per la liberalizzazione degli scambi", ha detto Li. Il leader sudcoreano Moon ha esortato i tre paesi ad aumentare il libero scambio, a eliminare le barriere commerciali e a rafforzare le attività per ottenere una cooperazione vantaggiosa per tutti. "Dovremmo compiere sforzi concertati per coltivare nuove industrie in risposta alla 'quarta Rivoluzione Industriale' e rafforzare la cooperazione in una vasta gamma di settori tra cui la produzione e l'intelligenza artificiale", ha affermato Moon. (segue) (Cip)