Asia orientale: vertice Chengdu, premier cinese sollecita denuclearizzazione della penisola coreana (5)

- "Per Cina, Giappone e Corea del Sud è indispensabile stabilire norme e rafforzare la collaborazione nel tentativo di fornire alle aziende un ambiente commerciale equo e trasparente. Le tre parti devono rafforzare un sistema commerciale multilaterale basato su regole che metta al centro l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e prosegua con un panorama competitivo equo", ha invece affermato Abe. "Il governo è disposto ad ascoltare i suggerimenti del circolo economico e ad adoperarsi per lo sviluppo delle relazioni Cina-Giappone-Rok", ha aggiunto il premier giapponese. Quest'anno ricorre il 20mo anniversario della cooperazione Cina-Giappone-Rok. I tre paesi rappresentano il 24 per cento dell'economia mondiale, con il commercio trilaterale che ha superato i 720 miliardi di dollari e le visite tra i tre paesi per un totale di oltre 31 milioni lo scorso anno. (segue) (Cip)