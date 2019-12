Cina: ministro Esteri Wang, 2019 anno significativo per sviluppo del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2019 è stato un anno significativo nel corso dello sviluppo della Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della consueta intervista di fine anno con l'emittente televisiva cinese "Cgtn". "Una Cina più unita, stabile e prospera si avvia con orgoglio a un nuovo viaggio verso prospettive di sviluppo più brillanti. Nel 2019 un certo numero di paesi ha assistito a tumulti politici e sociali. Instabilità e incertezza sono in aumento nella situazione internazionale. Un tiro alla fune tra unilateralismo e multilateralismo si sta svolgendo in tutto il mondo e determinerà il futuro e il destino dell'umanità", ha affermato Wang. Sotto la saggia guida del segretario generale Xi Jinping e del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), abbiamo spinto in avanti, per superare le sfide e conseguire nuovi importanti progressi, ha aggiunto il ministro. (segue) (Cip)