Cina: ministro Esteri Wang, 2019 anno significativo per sviluppo del paese (3)

- "Abbiamo sviluppato relazioni con altri paesi importanti e reciprocamente vantaggiosa con i paesi vicini e in via di sviluppo. Abbiamo guidato la governance globale e mediato attivamente varie questioni regionali", ha spiegato Wang. Di fronte alla lenta economia mondiale, abbiamo tenuto con successo il secondo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale. Al secondo China International Import Expo, che ha attirato più partecipanti del primo, abbiamo annunciato nuove importanti misure di apertura. In questo modo, abbiamo apportato nuovi contributi alla costruzione di un'economia mondiale aperta, ha aggiunto il ministro. "Sulla complessa scena internazionale, la Cina è diventata un vero pilastro della pace e della stabilità nel mondo e un motore chiave per lo sviluppo globale e la prosperità", ha rimarcato Wang. (Cip)