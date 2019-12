Venezuela: governo, rubate armi per azione terroristica che avrebbe condannato Caracas

- Il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha detto che l'assalto sferrato domenica alla caserma nello stato meridionale di Bolivar, costato la vita ad almeno un militare, aveva come obiettivo quello di rubare armi dell'esercito venezuelano da usare per azioni terroristiche. Un "alibi" per successive risposte violente della comunità internazionale. Il gruppo criminale ha rubato 120 fucili e 9 lanciarazzi "Rpg", ha detto il ministro, per continuare a sferrare azioni terroristiche nel paese ma anche "per dare al governo Usa una 'causa di guerra'". L'idea, ha proseguito, era quella di utilizzare le armi per "dirottare un aereo militare della Forza armata colombiana per poter poi dire che erano stati usati razzi dell'esercito venezuelano. Un falso positivo perché poi gli Stati Uniti potessero entrare militarmente in Venezuela". (segue) (Brb)