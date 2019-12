Cosenza: sequestrati 300mila articoli natalizi non conformi

- Sono stati sequestrati in quattro esercizi commerciali di Cosenza 300mila articoli natalizi non conformi agli standard di legge e privi dei requisiti di sicurezza. Oltre a essere sprovvisti di indicazioni su provenienza e uso, è stata riscontrata in alcuni articoli la presenza di materiali dannosi. Il sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Cosenza. (Ren)