Legge Bilancio: M5s, buste paga più alte dal 2020 e conferma di tutte le riforme del welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella legge di Bilancio 2020 abbiamo confermato tutte quelle misure grazie alle quali, dallo scorso anno, siamo riusciti ad aiutare delle fasce di popolazione che fino all'arrivo del Movimento cinque stelle in Parlamento erano state completamente ignorate dalla politica. Reddito di cittadinanza, quota 100, Opzione donna e Ape sociale non si toccano". Lo affermano in una nota i deputati del M5s in commissione Lavoro alla Camera. "In Italia - proseguono i parlamentari pentastellati - ci sono 2 milioni e mezzo di persone, madri e padri di famiglia, anziani, giovani che grazie al reddito di cittadinanza hanno ritrovato una speranza per il futuro. E ora, che è partita la fase due, molti di loro iniziano anche a formarsi, a trovare lavoro e a dedicarsi a servizi di pubblica utilità. Andare in pensione poi, per molti italiani, era diventata una chimera: grazie alla riconferma di quota 100, Opzione donna e Ape sociale possiamo ribadire con forza che questo sacrosanto diritto dei cittadini italiani continuerà ad essere tutelato". (segue) (Com)