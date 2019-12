Legge Bilancio: M5s, buste paga più alte dal 2020 e conferma di tutte le riforme del welfare (2)

- I deputati del Movimento cinque stelle aggiungono che "inoltre, in manovra trovano spazio anche i fondi per pagare le rette degli asili e ad avere un sostegno economico per i figli fino a 18 anni. Una misura di buon senso, che consentirà a mamme e papà che lavorano di conciliare la famiglia e l'attività professionale. C'è il taglio del cuneo fiscale: 3 miliardi in meno nel 2020 e 5 miliardi dal 2021. In questo modo garantiamo salari più alti per milioni di lavoratori con redditi bassi e medio bassi. Infine - concludono - grazie a una battaglia che portiamo avanti ormai da due anni, siamo riusciti a risolvere il problema dei lavoratori socialmente utili, oltre 6000 persone che attendevano da anni di essere stabilizzati. Dopo 25 anni di promesse degli altri partiti politici, è arrivato come al solito il M5s". (Com)