Venezuela: Maduro, Bolsonaro arresti attentatori base militare fuggiti in Brasile (5)

- La notizia dell'assalto era stata data lunedì dal ministro della Difesa del Venezuela, Vladimir Padrino Lopez. "Almeno un militare è morto nel corso di attacco terroristico armato di gruppi di opposizione contro un'unità militare nel sud del Venezuela, in uno stato al confine con il Brasile", ha scritto Padrino Lopez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Lo scontro, ha precisato il ministro, si è prodotto quando alcuni uomini armati hanno cercato di rubare armi in alcune caserme nel municipio di Gran Sabana, nello stato meridionale di Bolivar. Secondo la ricostruzione della testata online "El Pitazo", effettuata grazie alle informazioni del comando 62 delle forze armate dello stato di Bolivar, il gruppo di criminali ha fatto irruzione per primo nel forte di Luepa, caserma che ospita il battaglione 513 Mariano Montilla. (segue) (Brb)